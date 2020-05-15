Приближающиеся президентские выборы в США продолжают обнажать противоречия в Республиканской партии, наметившиеся ещё четыре года назад. Уже несколько видных представителей «слонов» (неофициальное устоявшееся название республиканцев) заявили о своей поддержке в отношении демократа Джо Байдена, а не действующего лидера Дональда Трампа. Многие считают, что это приведёт к серьёзному расколу в стане республиканцев. Но вероятен и другой сценарий — намечавшееся с годами сближение основных американских партий.

Традиционное деление на республиканцев и демократов в США имеет как исторические, так и идеологические обоснования. Однако полное противопоставление партий «слонов» (республиканцев) и «ослов» (демократов) едва ли правомерно. В обоих движениях существует как умеренное, так и радикальное крыло. В итоге у некоторых представителей фракций возникают отдельные, но важные для общества точки пересечения. Так, например, принято считать, будто главные противники абортов, однополых браков и запрета на ношение оружия — республиканцы. Однако, как показывает практика, многие из них придерживаются в данных вопросах вполне демократичных воззрений, в то время как ряд «ослов» встают на достаточно консервативные позиции.

Выдвижение кандидатуры Трампа в 2016 году стало своего рода тестом на прочность для Республиканской партии. Уже тогда многие её члены открыто или же анонимно для СМИ выказывали своё недовольство «выскочкой» из деловой, а не политической среды. Исповедовавшего бизнес-принципы Трампа они видели угрозой для партийного имиджа, поскольку им зачастую двигали личные мотивы. В политическом плане он поставил во главу угла отрицание наследия президента Барака Обамы, от чего веяло скорее бытовым расизмом и личной неприязнью, чем адекватной политической борьбой. Это, похоже, ощутили в обеих партиях. Тот же Обама в 2016-м отмечал: его соперник Маккейн представлял собой куда более взвешенное республиканское видение будущего страны, чем Трамп.

У нас были серьёзные разногласия. Но он не отрицал климатических изменений. Он не призывал к запрету на въезд в США для мусульман, — напоминал тогда 44-й американский президент, намекая на своего преемника.

Однако у Трампа было то, чего недоставало идейным республиканцам, особенно после провальной политики Джорджа Буша-младшего: популизм, обращение не к идеологии, а к насущным потребностям населения, игра на максимально приземлённых настроениях, часто граничащих с расизмом, ксенофобией и т. д., но актуальных для широких масс. Партия, понимая, что такого рода установки — верный залог победы, — всё-таки преодолела внутренние противоречия и согласовала кандидатуру. Но претензии к Трампу никуда не делись, а со временем лишь усилились.

Donald Trump /Global Look Press

Теперь уже несколько видных республиканцев открыто выступили против действующего главы государства. Если бы они предпочли Трампу его конкурентов в звании на номинацию из числа однопартийцев или сохранили нейтралитет — это не было бы серьёзным сигналом. Но экс-президент Буш-младший, сенатор Митт Ромни (претендовавший ранее на пост лидера США), и бывший госсекретарь Колин Пауэлл, а также некоторые менее известные члены Республиканской партии, не просто отвернулись от президента: они открыто заявили о поддержке демократа Джо Байдена.

Такое поведение, впрочем, не является неожиданным. Во-первых, в силу вышеозначенных причин. Во-вторых, из-за неосторожных заявлений и действий Трампа, который настолько уверовал в поддержку своего ядерного электората из белого рабочего класса, что полностью пренебрёг «колеблющимися» избирателями. Третий фактор вытекает из второго: теряя симпатию населения, действующий лидер вынуждает однопартийцев готовиться к победе Байдена, а это диктует необходимость «наведения мостов» между демократами и республиканцами.

Декларированная лояльность потенциальному будущему главе государства даёт «слонам» надежду на то, что их позиция будет приниматься во внимание после выборов. США давно известны своей так называемой системой сдержек и противовесов — а в её рамках договороспособный президент-демократ для республиканцев гораздо выгоднее неуправляемого однопартицйца, который львиную долю решений, во всяком случае, в начале срока, пытался принимать собственными указами.