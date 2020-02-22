https://static.news.ru/photo/b7dddf0a-556c-11ea-8beb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президента США Дональда Трампа возмутило решение его советников позволить вернуться в страну 14 американцам, заражённым коронавирусом.

Об этом пишет издание Washington Post. По его данным, Трамп одобрил возвращение граждан США, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, где были зарегистрированы сотни случаев заражения коронавирусом. Заражённые пассажиры должны были остаться в Японии.

Однако министр здравоохранения и Госдеп приняли решение вернуть на родину 14 американцев, у которых подтвердились симптомы заболевания. Глава государства об этом предупреждён не был. Трампа это разозлило. Он позвонил нескольким высшим должностным лицам Белого дома и приказал всегда советоваться с ними, а также выразил несогласие с принятым решением вернуть заражённых американцев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что компания Samsung Electronics закроет на два дня свой завод в южнокорейском городе Куми из-за того, что одна из работниц заразилась коронавирусом.