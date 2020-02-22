Президента США Дональда Трампа возмутило решение его советников позволить вернуться в страну 14 американцам, заражённым коронавирусом.
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Однако министр здравоохранения и Госдеп приняли решение вернуть на родину 14 американцев, у которых подтвердились симптомы заболевания. Глава государства об этом предупреждён не был. Трампа это разозлило. Он позвонил нескольким высшим должностным лицам Белого дома и приказал всегда советоваться с ними, а также выразил несогласие с принятым решением вернуть заражённых американцев.
Ранее NEWS.ru писал о том, что компания Samsung Electronics закроет на два дня свой завод в южнокорейском городе Куми из-за того, что одна из работниц заразилась коронавирусом.
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