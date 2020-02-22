Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Компания Samsung Electronics закроет на два дня свой завод в южнокорейском городе Куми из-за того, что одна из работниц заразилась коронавирусом.

По данным телеканала YTN, вирусом заболела 28-летняя женщина, которая занимается разработкой и производством смартфонов.

Предполагается, что она заразилась от своего молодого человека, которые посещал службы в церкви секты «Синчхончжи».

Как ранее писал NEWS.ru, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность фактом распространения нового коронавируса за пределами Китая.

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