Компания Samsung Electronics закроет на два дня свой завод в южнокорейском городе Куми из-за того, что одна из работниц заразилась коронавирусом.
По данным телеканала YTN, вирусом заболела 28-летняя женщина, которая занимается разработкой и производством смартфонов.
Предполагается, что она заразилась от своего молодого человека, которые посещал службы в церкви секты «Синчхончжи».
Как ранее писал NEWS.ru, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность фактом распространения нового коронавируса за пределами Китая.
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