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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность фактом распространения нового коронавируса за пределами Китая. Это говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится всё меньше, считает он.

Такое заявление он сделал на чрезвычайной министерской встрече африканских стран по борьбе с коронавирусом. Текст его выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ. Данные, поступающие из Китая, продолжают демонстрировать снижение числа...