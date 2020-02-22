https://static.news.ru/photo/5b0ee53e-5559-11ea-a0e2-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Chen Junxia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность фактом распространения нового коронавируса за пределами Китая. Это говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится всё меньше.

Такое заявление он сделал на чрезвычайной министерской встрече африканских стран по борьбе с коронавирусом. Текст его выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ.

Данные, поступающие из Китая, продолжают демонстрировать снижение числа случаев заболевания. Эту новость можно приветствовать, но её следует интерпретировать с осторожностью. Пока рано делать прогнозы по поводу этой вспышки. Растущее число свидетельств передачи вне Китая говорит о том, что окно возможностей, которым мы располагаем для сдерживания этого вируса, сужается, — констатировал Гебрейесус.

Первые случаи заболевания неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом заражения стал продуктовый рынок Ухани. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2.

К 22 февраля эпидемия затронула 76 228 тысяч человек (за пределами КНР зарегистрированы 1200 случаев). Инфекция уже унесла жизни 2345 заболевших (за пределами Китая умерли 8 человек). Выздороветь удалось более 20 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения обеспокоена неясными случаями заражения новым типом коронавируса в Китае. Речь идёт о тех пациентах, которые не бывали в КНР или не контактировали с заражёнными.