Трамп рассказал, почему осуждает идею превосходства белой расы

https://static.news.ru/photo/2d924d22-0467-11eb-94cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что осуждает идеи превосходства белой расы, ультраправые движения и группировку «Антифа», так как это «ужасная группа людей», которых должен осуждать и его соперник по предвыборной гонке Джо Байден.

Трамп рассказал, что неприязненно относится к «Ку-клукс-клану» и вообще любых сторонников белой расы. К таковым он отнёс также движения Proud Boys («Гордые парни») и «Антифа», так как они «провоцируют беспорядки», передаёт РИА Новости.

С аналогичной позицией, по мнению Трампа, должен выступить и Джо Байден.

Он должен выступить с осуждением «Антифа». Это ужасная группа людей. Они провоцируют мятежи и беспорядки, — сказал президент США.

Вновь комментировать тему отношения к идеям превосходства белой расы Трампу пришлось, так как в ходе прошедших 29 сентября дебатов с Байденом глава Белого дома ушёл от прямого ответа на вопрос, осуждает ли он «Антифу».

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава Министерства юстиции США Уильям Барр заявил, что расследованием действий движения «Антифа» во время беспорядков займётся ФБР. Он добавил, что для идентификации организаторов и подстрекателей, а также для координации федеральные правоохранительные органы будут использовать свою сеть из 56 групп.

В сентябре Трамп уже говорил, что ситуация в Миннеаполисе (штат Миннесота) во время массовых демонстраций весной 2020 года напоминала Берлин в конце Второй мировой войны. В мае 2020 года в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании сотрудниками полиции. Затем по стране прокатились беспорядки, организованные движением Black Lives Matter, а также активистами «Антифа».