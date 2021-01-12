Трамп: социальные сети совершили катастрофическую ошибку

https://static.news.ru/photo/ac8ba79a-54f8-11eb-8f9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальные сети совершают катастрофическую ошибку, они разделяют граждан, уверен президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.

Лидер добавил, что предсказывал подобное развитие событий на протяжении длительного времени.

Они (социальные сети. — NEWS.ru) совершили катастрофическую ошибку. Они разделяют людей, сеют между ними распри, демонстрируют то, о чём я говорю долго время, — цитирует политика портал C-SPAN.

Q: "What is your role in what happened at the Capitol? What is your personal responsibility?"



President Trump: "If you read my speech...people thought that what I said was totally appropriate." pic.twitter.com/90Pdt8xFSz — CSPAN (@cspan) January 12, 2021

Глава Белого дома отметил, что призывы об объявлении ему импичмента являются «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики». Президент предположил, что подобная процедура вызовет «невероятный гнев», и подчеркнул, что ни он, ни его сторонники не хотят насилия. При этом Трамп проигнорировал вопрос журналистов об уходе в отставку, на чём настаивают представители Демократической партии в Конгрессе США.

Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия США и устроили там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой.

Ранее NEWS.ru писал, что телеканал CNN обнародовал текст резолюции об импичменте Трампа. Документ будет вынесен на рассмотрение палаты представителей. В практическом смысле в нём нет необходимости, поскольку Трамп в любом случае в скором времени покинет Белый дом. Однако в политическом плане эта процедура крайне важна: он не сможет в дальнейшем претендовать ни на высший пост, ни на любую другую выборную должность.