Трамп рассказал о давлении на Россию при обсуждении конфликта на Украине Трамп: США оказывают значительное давление на Россию в вопросе Украины

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Дональд Трамп

США оказывают «значительное» давление на Россию для продвижения урегулирования конфликта на Украине, заявил президент страны Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Овальном кабинете. Однако он признал, что Москва не мешает достижению соглашения о прекращении огня.

Вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию. Мы оказываем значительное давление на Россию, и Россия это знает, — добавил он.

Ранее Трамп заявил о наличии у него «собственного крайнего срока» по урегулированию украинского конфликта. Конкретных дат он не уточнил, однако отметил, что после этого срока подход Вашингтона изменится. В то же время глава Белого дома выразил уверенность в возможности быстрого достижения договоренностей.

До этого Трамп утверждал, что в ближайшие несколько дней могут произойти значимые события в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны уже достигли определенного прогресса и текущая динамика позволяет надеяться на скорое завершение боевых действий.

Существуют два реалистичных сценария завершения специальной военной операции на Украине, пояснил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Самый вероятный: президент США додавит украинского коллегу Владимира Зеленского на выполнение условий России. Если нет — он прекратит финансирование Киева.