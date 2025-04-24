Трамп анонсировал важные подвижки в переговорах по Украине Трамп: ближайшие дни будут решающими для переговоров по Украине

Фото: Keystone Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

В ближайшие несколько дней могут произойти значимые события в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме. По его словам, стороны уже достигли определенного прогресса и текущая динамика позволяет надеяться на скорое завершение боевых действий.

Мы хотим закончить эту войну. Мы хотим закончить ее быстро. И я думаю, что мы добились большого прогресса. И мы посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней, которые будут очень важными. Прямо сейчас проходят встречи, — отметил американский лидер.

Он также выразил уверенность в том, что предложенные условия соглашения смогут устроить обе стороны.

Я верю, что они (Россия и Украина. — NEWS.ru) примут это предложение, и я думаю, что мы скоро с этим закончим, — заключил Трамп.

Ранее Трамп заявил о наличии у него «собственного крайнего срока» по урегулированию украинского конфликта. Конкретных дат он не уточнил, однако отметил, что после этого срока подход Вашингтона изменится. В то же время глава Белого дома выразил уверенность в возможности быстрого достижения договоренностей.