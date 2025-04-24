«Есть крайний срок»: Трамп заявил о дедлайне в переговорах по Украине Трамп сообщил о собственном крайнем сроке для переговоров по Украине

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть «собственный крайний срок» в переговорах по конфликту на Украине. В ходе брифинга для журналистов в Белом доме он подчеркнул, что после наступления дедлайна у властей США будет совсем другой подход. Назвать предельный срок политик отказался.

Американский президент подчеркнул, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине должны пройти быстро. У них есть все шансы быть достигнутыми.

Так что у нас есть крайний срок. А после этого у нас будет совсем другой подход, но я думаю, что у этого (возможность урегулировать конфликт. — NEWS.ru) есть очень хорошие шансы быть достигнутым, — отметил Трамп.

Ранее бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Киев планирует принять условия капитуляции, которые предложит президент США. По словам политика, речь идет об отказе страны от утраченных территорий и вступления в НАТО, а также о демилитаризации страны.

До этого профессор Хельсинкского университета Томас Малинен выразил уверенность, что украинское руководство должно пойти на капитуляцию в вооруженном противостоянии с Россией, так как только это позволит спасти государство. По его словам, бойцы ВС РФ не обязаны прекращать ведение огня.