Экс-депутат Рады назвал два реалистичных сценария завершения СВО Экс-депутат ВР Царев: военная победа гарантирует РФ полный контроль над Украиной

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ВС Украины

Существуют два реалистичных сценария завершения специальной военной операции на Украине, заявил в разговоре с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. По его словам, они оба устраивают Россию, хотя имеют свои плюсы и минусы.

У нас сейчас два варианта — они оба устраивают РФ. Самый вероятный: президент США Дональд Трамп додавит президента Украины Зеленского на выполнение условий России. Это может произойти в Минске, где будет подписано мирное соглашение, включающее перевыборы, выполнение требований по денацификации и демилитаризации Украины. Второй вариант: если у Трампа не получится, он прекращает финансирование Украины, и Россия добивается выполнения целей СВО военным путем, — заявил Царев.

Политик отметил, что мирный сценарий имеет свои преимущества, так как позволяет избежать дальнейших жертв среди мирного населения и военных. Однако военная победа, по его словам, гарантирует полный контроль над территорией Украины и выполнение всех целей спецоперации. Экс-депутат также подчеркнул, что многое будет зависеть от политической ситуации в США и позиции Дональда Трампа, который неоднократно критиковал администрацию бывшего президента США Джо Байдена за поддержку Украины.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине отразят в российских единых учебниках по истории. По его словам, президент США «точно вошел в историю».