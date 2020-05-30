Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России

https://static.news.ru/photo/19c2e114-a2ae-11ea-a712-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Lesser/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес CNN из-за того, что канал обвинил «российских агентов» в организации беспорядков в американских городах.

Ну вот опять. Вымышленные новости. CNN обвиняет Россию... Они больные неудачники с очень плохими рейтингами, — написал политик в Twitter.

Глава Белого дома опубликовал это сообщение после того, как CNN показал сюжет, в котором один из экспертов предположил, что «русские агенты» могут быть причастны к организации протестных акций, которые вспыхнули из-за убийства полицейским афроамериканца.

Here we go again. Fake News @CNN is blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA. They are sick losers with VERY bad ratings! P.S. Canât blame China because they need the cash? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После убийства в городе начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым». Градоначальник ответил, что американский президент «не знает ничего о силе Миннеаполиса». Он заявил, что жители города «дьявольски сильны» и обязательно справятся с трудным периодом.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама прокомментировал гибель Флойда. В США не должно быть места для расизма. Именно поэтому обстоятельства смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе необходимо тщательно изучить, заявил политик.