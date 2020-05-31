Трамп призвал задействовать нацгвардию, пока не стало поздно

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Американский президент Дональд Трамп потребовал у мэров и губернаторов от Демократической партии задействовать национальную гвардию для подавления беспорядков.

Другие города и штаты, управляемые демократами, должны посмотреть на полное закрытие радикальных левых анархистов в Миннеаполисе прошлой ночью. Национальная гвардия проделала огромную работу, и её следует использовать в других штатах, пока не стало слишком поздно! — написал американский лидер.

Other Democrat run Cities and States should look at the total shutdown of Radical Left Anarchists in Minneapolis last night. The National Guard did a great job, and should be used in other States before it is too late! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Протесты и беспорядки начались во многих городах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе. В ходе погромов погиб сотрудник ФСО США, двое полицейских получили ранения. Режим чрезвычайной ситуации был введён в Миннеаполисе, мэр Дэнвера объявил в городе комендантский час.

Дональд Трамп заявил, что власти не могут позволить небольшой кучке вандалов и преступников разрушить американские города. По его словам, акциями протеста по всей стране руководят левые радикальные группировки и представители так называемых антифа. Глава Белого дома подчеркнул, что власти продолжат расследование смерти афроамериканца.

NEWS.ru писал, что губернатор Миннесоты Том Уолц извинился перед журналистами, против которых полицейскими были применены резиновые пули и слезоточивый газ.