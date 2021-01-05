Трамп призвал протестующих в Вашингтоне сторонников действовать мирно

https://static.news.ru/photo/7fe334de-505b-11eb-8561-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне и призвал их действовать мирно.

Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными, — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Ранее в ходе выступления на митинге своих сторонников Трамп сам призвал их направиться в сторону Конгресса.

Как сообщал NEWS.ru, протестующие против итогов выборов сторонники Трампа ворвались в Капитолий и окружили зал сената, который вынужден был прервать заседание. По данным телеканала PBS News, проникшие в здание Конгресса США ведут себя мирно. Протестующие ходят с флагами, рассматривают внутреннее убранство, снимая всё на видео.

Сегодня Конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов. Конгрессмен Пол Госар выступил против учёта голосов выборщиков штата Аризона, его поддержал сенатор Тед Круз. Вице-президент США Майк Пенс остановил общее заседание конгресса. Палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.