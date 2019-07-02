https://static.news.ru/photo/7991de26-9cfe-11e9-a5dc-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил об отсутствии сговора с Россией перед выборами 2016 года. В этой связи он призвал прекратить «охоту на ведьм».

Роберта Мюллера (спецпрокурора США. — News.ru) опять просят дать показания. Он сказал, что может только ссылаться на доклад, и это то, что он будет и должен делать. После такого количества свидетельских показаний и полной прозрачности эта охота на ведьм должна завершиться. Больше никаких «переделок заново» (расследования о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года на стороне Трампа. — News.ru). Никакого сговора, никаких препятствий. Великий обман мёртв! — написал Трамп в Twitter .

Как писал News.ru, 24 марта американский Минюст опубликовал основные выводы доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашёл следов сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

Генпрокурор Уильям Барр также говорил об отсутствии какой-либо вины президента США. Он заявил, что ГРУ передавало WikiLeaks материалы о Демократической партии, но предвыборный штаб Дональда Трампа этому не способствовал.

Доклад Мюллера тем не менее не снял подозрений в отношении возможности сговора Трампа с Москвой. Спецпрокурор 17 июля будет публично отвечать на вопросы членов Палаты представителей США.