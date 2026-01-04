Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 05:20

Трамп признал, какое предвыборное обещание сложнее всего исполнить

Трамп: завершение конфликта на Украине стало не самой простой задачей

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Добиться урегулирования конфликта на Украине оказалось не так просто, как предполагалось ранее, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго. По его словам, реальность не поддается быстрым решениям.

Трамп отметил, что до начала своей работы считал украинское направление одним из наиболее простых для разрешения. Однако практическая сторона вопроса показала, что реальность гораздо сложнее.

Я думал, что самым простым или одним из самых простых будет вопрос России и Украины. Но это не так, — сказал Трамп.

Это признание контрастирует с предвыборными обещаниями Трампа быстро урегулировать конфликт. Американский лидер говорил, что решить проблему можно всего за 24 часа.

Ранее Трамп заявил о своей неудовлетворенности диалогом с российским коллегой Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Американский президент также повторил тезис о том, что унаследовал этот кризис от администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена, и выразил желание его завершить.

До этого президент Украины Владимир Зеленский указал, что Киев получил новый дипломатический шанс для завершения конфликта. Это стало понятно после серии международных консультаций с представителями «коалиции желающих».

