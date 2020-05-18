Трамп предупредил о «больших объявлениях» по вакцине от коронавируса

https://static.news.ru/photo/42b6f09a-9946-11ea-b13d-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп объявил, что мир ждут «большие объявления» относительно вакцины от коронавируса. США, по его словам, обнародуют важную информацию, которая касается не только вакцины, но и лечения заболевших COVID-19.

Американский лидер сделал такое заявление на встрече с представителями ресторанного бизнеса и промышленности, которая состоялась в Белом доме.

Это важный день в плане терапии и вакцин, достигнут огромный прогресс, — приводит слова президента ТАСС.

Трамп уже заявлял о том, что США разработают вакцину до конца текущего года. Американские вирусологи подтвердили, что администрация рассчитывает на создание вакцины именно в эти сроки, но гарантировать этого не смогли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начальный этап испытаний вакцины от коронавируса на людях, которые провела американская биотехнологическая компания Moderna, дал положительные результаты. По данным СМИ Соединённых Штатов, во время первой фазы клинических исследований вакцина mRNA-1273 показала себя хорошо переносимой и довольно безопасной.