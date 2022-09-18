Трамп предупредил немцев о том, что они могут «потерять страну» Трамп: немцы могут потерять страну из-за сокращения поставок российского газа

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Дональд Трамп

Немцы в ближайшем будущем могут «остаться без страны». Такое предупреждение сделал экс-президент США Дональд Трамп во время своего выступления на митинге в штате Огайо. Причиной этому, по мнению политика, может стать сокращение поставок российских энергоносителей на фоне санкций из-за конфликта на Украине. Слова бывшего американского лидера приводит РИА Новости.

Трамп отметил, что он давно предупреждал Германию о подобной угрозе и даже однажды якобы подарил действовавшему на тот момент канцлеру ФРГ Ангеле Меркель белый флаг — для капитуляции перед Москвой. При это ему пришлось пояснить канцлеру, что обозначает его подарок.

Сказал, что <...> если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро, — заявил Трамп.

Он также добавил, что в ответ на это предостережение немцы лишь посмеялись. Но сейчас, по словам Трампа, смех закончился.

Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны, — резюмировал политик.

Также в ходе выступления Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов. Он предрек, что с окончанием электорального сезона бензин вновь резко подорожает.