Трамп предсказал всплеск цен на бензин из-за действий Байдена Трамп предсказал всплеск цен на бензин после выборов из-за действий Байдена

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Действующий президент США опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Он также предрек, что с окончанием электорального сезона бензин вновь резко подорожает. Такое заявление Трамп сделал на митинге в штате Огайо, его слова приводит РИА Новости.

Я наполнил эти стратегические резервы, которые не пополнялись годами. Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами. <...> А сразу после выборов они удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить, — сказал Трамп.

В последнее время Белый дом совершил рекордные товарные интервенции для снижения цен на бензин. Сейчас топливо дешевеет 95 дней подряд. Средняя стоимость галлона составляет $3,68, что на $1,33 ниже июньского пика.

Промежуточные выборы пройдут в США в ноябре. В результате будет полностью обновлен состав палаты представителей и треть сената. В настоящее время обе палаты контролируют представители демократов.

Ранее Трамп назвал действующего главу Джо Байдена «врагом государства». Это было сделано после того, как Байден заявил, что Трамп угрожает «основаниям республики».

Трамп также ответил на обвинения в экстремизме со стороны Байдена и назвал его безумным и страдающим от деменции последней стадии. Бывший американский лидер отметил, что речь Байдена была «злобной и неловкой», и подчеркнул, что он «угрожал США возможным использованием военной силы».