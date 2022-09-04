Трамп назвал Байдена «врагом государства» Трамп назвал Байдена «врагом государства» в ответ на обвинение в экстремизме

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего главу Джо Байдена «врагом государства». Это было сделано после того, как Байден заявил, что Трамп угрожает «основаниям республики». Слова политика, которые он произнес во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании, приводит РИА Новости.

Он враг государства <...>. Враг государства — это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него: «Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо», — сказал Трамп.

Таким образом экс-президент ответил на высказывание своего соперника, которое он произнес в четверг в том же штате. Тогда Байден сообщил, что Трамп и представители его движения MAGA (Make America Great Again) являются экстремистами и угрожают «самим основаниям нашей республики».

По мнению Трампа, речь Байдена была полна ненависти и злобы.

На следующий день после данного выступления действующему президенту пришлось объяснять, что он не считает экстремистом каждого сторонника Трампа.

Ранее в своем Telegram-канале Трамп также ответил на обвинения в экстремизме со стороны Байдена и назвал его безумным и страдающим от деменции последней стадии. Бывший американский лидер отметил, что речь Байдена была «злобной и неловкой», и подчеркнул, что он «угрожал США возможным использованием военной силы».