Трамп ответил на обвинения Байдена в экстремизме и назвал его безумным

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп ответил на обвинения в экстремизме со стороны нынешнего лидера страны Джо Байдена и назвал его безумным и страдающим от деменции последней стадии. Бывший американский лидер в своем Telegram-канале отметил, что речь Байдена была «злобной и неловкой», и подчеркнул, что он «угрожал США возможным использованием военной силы».

Если вы посмотрите на значения тех слов, которые Байден использовал в своей злобной и неловкой речи, [поймете, что], он пригрозил Америке, в том числе с помощью возможного использования вооруженных сил. Он, должно быть, безумен или страдает от деменции последней стадии! — заявил Трамп.

Также Трамп призвал объяснить Байдену значение лозунга MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой») и подчеркнул, что ему нечего делать у власти, если он своими словами, действиями и мыслями не хочет и не может «сделать США великими».

Ранее Байден в ходе выступления в Филадельфии назвал Трампа и его сторонников «воплощением экстремизма», который угрожает основам американской политической системы. Глава государства уточнил, что речь идет только о людях, поддерживающих лозунг MAGA. По словам хозяина Белого дома, если Трамп окажется у власти, он отнимет права и свободы граждан.

До этого экс-президент США Дональд Трамп призвал отменить результаты выборов главы государства 2020 года и провести новое голосование. В качестве причины подобного предложения он назвал решение ФБР «похоронить» историю с ноутбуком Хантера Байдена.