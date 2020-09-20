Трамп пояснил, почему Россия, Китай и КНДР завидуют США

https://static.news.ru/photo/be90c6b0-fade-11ea-a2ae-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему Китай, Россия и КНДР завидуют Соединённым Штатам.

Он заявил, что лидеры названных стран завидуют США из-за уникального оружия и мощи американских вооружённых сил.

Всего за 3,5 года при моей администрации мы <...> восстановили потрясающую мощь ВС США <...> Мы созда1м и создали оружие, подобного которому этот мир никогда не видел. Я говорю вам, что президент Путин и председатель КНР Цзиньпин... Россия, Китай, КНДР, все завидуют тому, что мы делаем, — привели слова Дональда Трампа на портале MK.ru.

Он отметил, что даже если лидеры РФ, КНР и КНДР и догадываются, какое оружие и мощь есть у США, то они не могут в это поверить. Дональд Трамп добавил, что, вероятнее всего, лидеры названных стран не догадываются о военной силе США. Американский лидер надеется, что такое оружие никогда не придётся использовать.

Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп заявил, что Россия получила информацию о разработке американских гиперзвуковых ракет от администрации его предшественника Барака Обамы, а затем создала аналог «супер-пупер-ракеты».