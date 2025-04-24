Трамп послал необычный сигнал Путину по ударам на Украине Трамп: Путин прислушается к Белому дому и не будет атаковать объекты ВСУ

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Дональд Трамп

Российский президент Владимир Путин прислушается к мнению Белого дома и не станет наносить новые удары по украинским военным объектам, считает глава США Дональд Трамп. Об этом американского лидера спросили в ходе его встречи с норвежским премьер-министром Йонасом Гар Стере, передает ТАСС.

Трамп уже выражал недовольство по поводу атак на объекты ВСУ, призывая к мирному урегулированию ситуации. Ввиду этого президент Соединенных Штатов выразил надежду, что Путин отдаст приказ о запрете на подобные удары.

Давайте заключим мирную сделку, − подытожил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что диалог по вопросу урегулирования ситуации на Украине, состоявшийся в Лондоне, прошел хорошо. Окончательный успех инициативы будет зависеть от договоренностей по этому вопросу между двумя людьми, отметил американский лидер.

Также он подчеркнул, что имеет «собственный крайний срок» по мирным переговорам. Когда этот дедлайн наступит, Белый дом кардинально изменит свой подход к этой теме, подчеркнул президент США. При этом Трамп умолчал, какие именно временные ограничения он имел ввиду. По словам американского лидера, весь процесс должен быть осуществлен достаточно быстро.