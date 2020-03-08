https://static.news.ru/photo/7d630f38-621b-11ea-a3a2-fa163e074e61_660.jpg Эндрю Куомо Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо раскритиковал действия Центра по контролю и профилактике заболеваний США из-за коронавируса. Ему ответил президент страны Дональд Трамп.

Куомо призвал федеральные власти разрешить штатам и частным лабораториям проводить тесты на коронавирус.

Давайте как можно скорее повысим наши возможности по тестированию, чтобы можно было идентифицировать положительные случаи, — передаёт его слова MSNBC.

На это глава государства ответил нападками на политика и его брата Криса Куомо, который работает на CNN.

Никакой путаницы в сообщениях [Центра] нет, только политическая милитаризация со стороны людей вроде тебя и твоего брата Фредо (имеется в виду Фредо Корлеоне — наименее умный член семьи Корлеоне из фильма «Крёстный отец». — NEWS.ru), — написал он в Twitter.

There are no mixed messages, only political weaponization by people like you and your brother, Fredo! https://t.co/NqH4pHfuwt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Как писал NEWS.ru, вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысячи пациентов.