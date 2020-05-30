Трамп похвалил Секретную службу за оборону Белого дома от протестующих

https://static.news.ru/photo/872f1538-a281-11ea-b841-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Секретной службе США. Последняя осуществляла охрану Белого дома от протестующих.

Отлично сработала вчера вечером Секретная служба США. Они были не только совершенно профессиональными, но и очень крутыми. Я был внутри, видел каждое движение и не смог бы чувствовать себя в большей безопасности. Они дали «протестующим» кричать и скандировать сколько угодно, но когда кто-то слишком разыгрывался или переходил границу, они быстро и жёстко на него набрасывались, — написал Трамп в своём Twitter-аккаунте.

Однако не обошлось и без критики. Своё недовольство он выразил мэру Вашингтона Мюриэл Боузер. По его словам, она показала себя с негативной стороны.

Мюриэл Боузер, которая всё время добивается денег и помощи, показала себя с плохой стороны, не давала полиции Вашингтона принять участие. «Не их работа». Прекрасно! — добавил он.

Как писал NEWS.ru, в Окленде в ходе протестов застрелили сотрудника ФСО США. Ранения получили два сотрудника правоохранительных органов.