Трамп ожидает большого числа смертей от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b57691a2-76b5-11ea-a8cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ожидает большого числа смертей от коронавируса. По словам американского лидера, пик наступит на следующей неделе.

Мы это переживём, но на этой неделе и на следующей неделе будет много смертей, — заявил Трамп.

На данный момент в США зафиксировано около 8 тысяч человек, которые скончались от болезни. Вылечиться удалось примерно 9800 людям. По данным западных СМИ, предположительная стоимость лечения от коронавируса может составить от $42 486 до $74 310.

Как ранее писал NEWS.ru, американские врачи рассказали о том, как они работают в эпицентре эпидемии коронавируса в США — в Нью-Йорке.