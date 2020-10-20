Трамп отрицает причастность России к истории с сыном Байдена

https://static.news.ru/photo/2731c6f6-12d6-11eb-8bd4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандальную историю вокруг сына кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена — Хантера. Трамп заявил, что эта ситуация не имеет отношения к России.

Ранее глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявлял, что скандал вокруг Байдена-младшего является «дезинформацией» со стороны России. Трамп публично разгромил Шиффа, подчеркнув, что его слова не имеют ничего общего с действительностью.

Это безумие. Шифф изворачивается, утверждает, что виновата Россия. Но он больной человек, он правда болен, — сказал Трамп в интервью передаче Fox and Friends.

Глава Белого дома заявил, что действия Шиффа необходимо расследовать. Он напомнил также о словах шефа Национальной разведки США Джона Рэтклиффа, который, в свою очередь, тоже убеждён в непричастности России к ситуации с Хантером Байденом.

На прошлой неделе, 15 октября, газета New York Post опубликовала компромат на Байдена-младшего. В период президентства Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом, Хантер входил в состав совета директоров украинской газовой компании Burisma. Согласно обнародованной информации, Хантер устраивал украинским бизнесменам встречи с отцом и использовал своё влияние в Вашингтоне, чтобы компания получила определенные привилегии.

NEWS.ru сообщал о недовольстве многих американцев тем, как СМИ поддерживают Байдена накануне выборов — даже несмотря на очевидные улики против его сына. Возмущение людей спровоцировала статья профессора права и юриста-криминалиста Джонатана Тёрли, в которой он подробно рассказывает о предвыборной гонке и отмечает, в частности, что демократы даже не позаботились о том, чтобы опровергнуть подлинность улик против Хантера Байдена.