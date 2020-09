Трамп отреагировал на обвинения в неуплате налогов

Политик призвал журналистов обратить внимание на то, что у него очень небольшой долг по сравнению с его активами.

The Fake News Media, just like Election time 2016, is bringing up my Taxes & all sorts of other nonsense with illegally obtained information & only bad intent. I paid many millions of dollars in taxes but was entitled, like everyone else, to depreciation & tax credits.....