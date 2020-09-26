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Трамп отреагировал на обвинения в неуплате налогов

18:24, 28 сентября 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал статью NYT о том, что якобы не платил подоходный налог в течение десяти лет.

СМИ фейковых новостей, совсем как во время выборов 2016 года, подняли тему моих налогов и прочую чушь с незаконно полученной информацией и исключительно плохими намерениями. Я платил многие миллионы долларов налогов, но, как и любой другой, имел право на вычеты и налоговые кредиты, — написал глава Белого дома в Twitter.

Политик призвал журналистов обратить внимание на то, что у него очень небольшой долг по сравнению с его активами.

Трамп активно занялся политикой в 2016 году. До этого он был известен как бизнесмен.

Ранее The New York Times обвинил Трампа в неуплате подоходного налога. Якобы глава государства не платил его, поскольку сообщал, что теряет больше, чем зарабатывает. Сам политик заявил, что данные об этом являются ложными. Он обвинил СМИ в распространении фейковых новостей. Трамп подчеркнул, что готов предоставить свои налоговые декларации по окончании проверок.

Как писал NEWS.ru, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что история с возможной неуплатой подоходного налога американским президентом Дональдом Трампом на протяжении почти 10 лет вряд ли серьёзно ударит по рейтингу политика и отвернёт от него сторонников.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Первый раунд дебатов между Трампом и Байденом назначен на 29 сентября. Также дебаты запланированы на 7 и 15 октября.

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