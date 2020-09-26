Трамп отреагировал на обвинения в неуплате налогов

https://static.news.ru/photo/f5548136-01a1-11eb-801d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал статью NYT о том, что якобы не платил подоходный налог в течение десяти лет.

СМИ фейковых новостей, совсем как во время выборов 2016 года, подняли тему моих налогов и прочую чушь с незаконно полученной информацией и исключительно плохими намерениями. Я платил многие миллионы долларов налогов, но, как и любой другой, имел право на вычеты и налоговые кредиты, — написал глава Белого дома в Twitter.

Политик призвал журналистов обратить внимание на то, что у него очень небольшой долг по сравнению с его активами.

The Fake News Media, just like Election time 2016, is bringing up my Taxes & all sorts of other nonsense with illegally obtained information & only bad intent. I paid many millions of dollars in taxes but was entitled, like everyone else, to depreciation & tax credits..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

Трамп активно занялся политикой в 2016 году. До этого он был известен как бизнесмен.

Ранее The New York Times обвинил Трампа в неуплате подоходного налога. Якобы глава государства не платил его, поскольку сообщал, что теряет больше, чем зарабатывает. Сам политик заявил, что данные об этом являются ложными. Он обвинил СМИ в распространении фейковых новостей. Трамп подчеркнул, что готов предоставить свои налоговые декларации по окончании проверок.

Как писал NEWS.ru, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что история с возможной неуплатой подоходного налога американским президентом Дональдом Трампом на протяжении почти 10 лет вряд ли серьёзно ударит по рейтингу политика и отвернёт от него сторонников.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Первый раунд дебатов между Трампом и Байденом назначен на 29 сентября. Также дебаты запланированы на 7 и 15 октября.