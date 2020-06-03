Трамп отказывается привлекать армию для подавления беспорядков

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему вряд ли придётся использовать закон 1807 года, позволяющий восстановить правопорядок в стране с помощью военных.
Вопрос о степени его готовности направить армию в американские города
Это будет зависеть от обстоятельств. Я не считаю, что нам придётся сделать это, — ответил глава государства.
В США последний раз обращались к данному закону в 1992 году, когда армия подавляла беспорядки в Лос-Анджелесе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов может задействовать военных для поддержки полицейских и бойцов Национальной гвардии, участвующих в подавлении беспорядков в городах США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. По её словам, сейчас «ситуацию контролируют полицейские и Нацгвардия».
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