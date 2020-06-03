Трамп отказывается привлекать армию для подавления беспорядков

https://static.news.ru/photo/4cb63e84-a5f8-11ea-ae16-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему вряд ли придётся использовать закон 1807 года, позволяющий восстановить правопорядок в стране с помощью военных.

Вопрос о степени его готовности направить армию в американские города прозвучал в прямом эфире телеканала Newsmax TV.

Это будет зависеть от обстоятельств. Я не считаю, что нам придётся сделать это, — ответил глава государства.

В США последний раз обращались к данному закону в 1992 году, когда армия подавляла беспорядки в Лос-Анджелесе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов может задействовать военных для поддержки полицейских и бойцов Национальной гвардии, участвующих в подавлении беспорядков в городах США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. По её словам, сейчас «ситуацию контролируют полицейские и Нацгвардия».