Трамп отказался «закрывать» США в случае второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/0f6ff5c4-7600-11ea-a93d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency

Американский лидер Дональд Трамп отказался «закрывать» Штаты в случае второй волны коронавируса. Он назвал стандартной вероятность начала повторного распространения инфекции.

Президент США выразил уверенность в способности страны сдерживать будущие вспышки инфекции, сравнив их с тлеющими углями.

Будь то угли или пламя, мы их потушим. Но мы не закрываем нашу страну, — заявил Трамп репортёрам в ходе визита на завод Ford в Мичигане.

Все 50 штатов объявили о планах начать ослабление введённых для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса ограничений. Регионы с разной скоростью начинают открывать свою экономику, чтобы американцы могли начать возвращаться к нормальной жизни. В таких штатах, как Техас, Северная Каролина и Аризона, где уже началась отмена ограничений, зарегистрирован рост числа случаев заражения коронавирусом, отмечает The Hill.

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти в Штатах осенью или зимой, писал NEWS.ru.