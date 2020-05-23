Трамп отдаст свою зарплату за квартал на вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c41b6e02-9c81-11ea-af9c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трап отдаст квартальную зарплату в $100 тыс. на разработку лекарств от коронавируса. Деньги будут перечислены министерству здравоохранения.

О намерениях главы государства сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Трамп жертвует свою зарплату за первый квартал 2020 года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактики коронавируса, — цитирует пресс-секретаря Fox News.

Это не первый взнос Трампа на борьбу с коронавирусом: в марте он уже переводил аналогичную сумму минздраву на лечение и профилактику заболевания. Трамп изначально отказался от зарплаты президента, но её надо выплачивать по закону.

Глава государства тратит заработок на благотворительность. Он уже переводил деньги министерствам внутренней безопасности, ветеранов, транспорта. Зарплата президента США составляет $400 тыс. в год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский лидер Дональд Трамп отказался «закрывать» Штаты в случае второй волны коронавируса. Он назвал стандартной вероятность начала повторного распространения инфекции.