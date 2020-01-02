https://static.news.ru/photo/d58f0270-2d78-11ea-911f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Если бы кандидат в президенты США от Демократической партии подвергался бы слежке, или главе государства от данного политического движения объявили бы импичмент, то организаторы подобных кампаний оказались бы в тюрьме, считает нынешний руководитель Штатов Дональд Трамп.

A lot of very good people were taken down by a small group of Dirty (Filthy) Cops, politicians, government officials, and an investigation that was illegally started & that SPIED on my campaign. The Witch Hunt is sputtering badly, but still going on (Ukraine Hoax!). If this.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2020 г.

Если бы это произошло с кандидатом в президенты или президентом от демократов, то все причастные уже бы давно оказались в тюрьме за измену, — написал лидер на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

....had happened to a Presidential candidate, or President, who was a Democrat, everybody involved would long ago be in jail for treason (and more), and it would be considered the CRIME OF THE CENTURY, far bigger and more sinister than Watergate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2020 г.

Он добавил, что «охота на ведьм после обмана с Украиной» продолжается, хотя постепенно угасает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес Трампа. Импичмент по статье «превышение полномочий» поддержали 230 законодателей, против выступили 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «воспрепятствование Конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, против — 198.

Как ранее писал NEWS.ru, кандидат от демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байден считает импичмент действующего лидера США Дональда Трампа «печальным событием». Политик заявил, что отставка руководителя государства не повод устраивать праздник.