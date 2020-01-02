Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Если бы кандидат в президенты США от Демократической партии подвергался бы слежке, или главе государства от данного политического движения объявили бы импичмент, то организаторы подобных кампаний оказались бы в тюрьме, считает нынешний руководитель Штатов Дональд Трамп.

Если бы это произошло с кандидатом в президенты или президентом от демократов, то все причастные уже бы давно оказались в тюрьме за измену, — написал лидер на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Он добавил, что «охота на ведьм после обмана с Украиной» продолжается, хотя постепенно угасает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес Трампа. Импичмент по статье «превышение полномочий» поддержали 230 законодателей, против выступили 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «воспрепятствование Конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, против — 198.

Как ранее писал NEWS.ru, кандидат от демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байден считает импичмент действующего лидера США Дональда Трампа «печальным событием». Политик заявил, что отставка руководителя государства не повод устраивать праздник.

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