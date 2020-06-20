Трамп опроверг слухи о наличии у него болезни Паркинсона

https://static.news.ru/photo/8fae5502-b36b-11ea-91e6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления в военной академии в Вест-Пойнте, из-за чего СМИ предположили, что у него может быть болезнь Паркинсона.

По словам главы Белого дома, он шёл скованно и почти держался за сопровождавшего его военного, поскольку там был слишком гладкий пол и высокая сцена.

У меня проблема, потому что у меня туфли на кожаной подошве, что хорошо для ходьбы по плоской поверхности. И это нехорошо для рамп, — цитирует Трампа РИА Новости.

Хозяин Белого дома предупредил генерала, что не сможет спуститься, не упав на «пятую точку», в то время, когда его снимает телевидение.

Кончилось тем, что я сказал: «Генерал, я схвачусь за вас, только если мне будет надо», — пояснил Трамп.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил: защитные маски являются «палкой о двух концах» и он не будет обязывать своих избирателей носить этот аксессуар на встрече с главой государства в Оклахоме. Митинг в городе Талса станет первым публичным массовым мероприятием с участием американского президента с начала пандемии коронавируса.