Трамп определился с решением о президентских выборах 2024 года Intelligencer — New York: Трамп уверяет, что принял решение о выборах 2024 года

Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года. Сейчас он определяется с тем, когда объявить о своем выборе, сообщает журнал Intelligencer — New York.

Ну, мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего на него не влияет. Лично я уже принял это решение, — отметил 45-й американский президент.

При этом Трамп отказался говорить, будет ли участвовать в третьей подряд президентской гонке. Он выразил уверенность в своей победе.

Смотрите, я чувствую большую уверенность в том, что выиграю, если решу участвовать, — пояснил Трамп.

Он намекнул, что сроки объявления решения связаны с промежуточными выборами в конгресс, которые пройдут осенью.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп заявил: американским властям следует прекратить «читать лекции» остальному миру и заняться решением внутренних проблем. Он указал на то, что страна находится в упадке, а невинных убивают на улицах. Трамп призвал остановить «разрастающееся варварство».