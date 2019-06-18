https://static.news.ru/photo/5e835a76-922f-11e9-a7da-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos

Действующий президент США Дональд Трамп официально запустил свою кампанию по борьбе за овальный кабинет в 2020 году.

Американский лидер заявил, что никому не удавалось сделать столько, сколько сделал он и его сторонники за два с половиной года президентства. Пока Трамп не подаёт документы в какую-либо комиссию, объявление носит формальный характер, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, новым исполняющим обязанности министра обороны США станет Марк Эспер, который ранее возглавлял департамент Сухопутных войск. По словам президента Дональда Трампа, действующий глава Пентагона Патрик Шанахан решил не проходить процесс утверждения в Сенате на эту должность.