Трамп объяснил, что США рассчитывают получить в Гренландии

США намерены получить в Гренландии все необходимое, заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с Fox Business, прокомментировав переговоры Вашингтона по вопросу датского острова. При этом глава Белого дома подчеркнул, что Штаты не понесут в этой связи каких-либо затрат.
Мы получим все, что нам нужно. Мы получаем все, что хотим, и без каких-либо затрат, — сказал Трамп.
Ранее стало известно, что предполагаемая Трампом сделка по Гренландии не предусматривает продажи острова — в частности, США лишь получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях региона. Инициатива подразумевает, что эти базы будут находиться на американской территории.
Также стало известно, что политика президента США в отношении Гренландии вызвала страх у стран Евросоюза. Европейские лидеры оказались не готовы к «новым временам», когда старые правила работают не всегда.
До этого сообщалось, что Трамп может предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн (76,9 млн рублей) в случае поддержки идеи присоединения к США. Численность острова составляет около 57 тыс. человек.