22 января 2026 в 16:25

Трамп объяснил, что США рассчитывают получить в Гренландии

Трамп: США получат в Гренландии все необходимое без каких-либо затрат

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
США намерены получить в Гренландии все необходимое, заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с Fox Business, прокомментировав переговоры Вашингтона по вопросу датского острова. При этом глава Белого дома подчеркнул, что Штаты не понесут в этой связи каких-либо затрат.

Мы получим все, что нам нужно. Мы получаем все, что хотим, и без каких-либо затрат, — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что предполагаемая Трампом сделка по Гренландии не предусматривает продажи острова — в частности, США лишь получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях региона. Инициатива подразумевает, что эти базы будут находиться на американской территории.

Также стало известно, что политика президента США в отношении Гренландии вызвала страх у стран Евросоюза. Европейские лидеры оказались не готовы к «новым временам», когда старые правила работают не всегда.

До этого сообщалось, что Трамп может предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн (76,9 млн рублей) в случае поддержки идеи присоединения к США. Численность острова составляет около 57 тыс. человек.

