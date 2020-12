Трамп обвинил Минюст США и ФБР в бездействии во время выборов

Политик добавил, что его команда не сдаётся. Он напомнил, что впереди ещё заседание Конгресса США, которое назначено на 6 января. На этом заседании конгресс должен утвердить результаты голосования выборщиков и окончательно закрепить итоги выборов в США.

The “Justice” Department and the FBI have done nothing about the 2020 Presidential Election Voter Fraud, the biggest SCAM in our nation’s history, despite overwhelming evidence. They should be ashamed. History will remember. Never give up. See everyone in D.C. on January 6th.