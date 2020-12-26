Трамп обвинил Минюст США и ФБР в бездействии во время выборов

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что Министерство юстиции страны и Федеральное бюро расследований не приняли необходимых мер, чтобы предотвратить фальсификации на президентских выборах в ноябре, и не сделали ничего, чтобы впоследствии наказать виновных.
Министерство «справедливоcти» и ФБР ничего не предприняли в связи с актами мошенничества на президентских выборах 2020 года — крупнейшим обманом в истории нашей нации, — несмотря на очевидные свидетельства. Им должно быть стыдно. История запомнит это, — написал Трамп в своём Twitter.
Политик добавил, что его команда не сдаётся. Он напомнил, что впереди ещё заседание Конгресса США, которое назначено на 6 января. На этом заседании конгресс должен утвердить результаты голосования выборщиков и окончательно закрепить итоги выборов в США.
The âJusticeâ Department and the FBI have done nothing about the 2020 Presidential Election Voter Fraud, the biggest SCAM in our nationâs history, despite overwhelming evidence. They should be ashamed. History will remember. Never give up. See everyone in D.C. on January 6th.
Также президент раскритиковал своих однопартийцев, заявив, что в случае поражения его оппонента Джо Байдена при признаках фальсификаций на выборах его сторонники-демократы «дрались бы не на жизнь, а на смерть». В то же время, по мнению Трампа, республиканцы просто опустили руки и смирились с поражением своего кандидата.
Выборы в США состоялись 3 ноября, и, по данным большинства американских СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал большее число голосов, победив своего конкурента — действующего президента Дональда Трампа. 14 декабря коллегия выборщиков также отдала победу Байдену. Теперь результаты выборов 6 января 2021 года должен утвердить конгресс. Инаугурация нового президента назначена на 20 января.
Действующий президент Дональд Трамп, баллотировавшийся на второй срок, отказывается признать поражение на выборах. Он неоднократно заявлял о фальсификациях и нарушениях на выборах, а его команда регулярно подаёт иски в попытке оспорить итоги выборов в отдельных штатах.
При этом 24 декабря американское издание The New York Times писало, что президент США Дональд Трамп настолько сильно одержим идеей добиться непризнания победы на выборах Джо Байдена и сохранением своего президентского поста, что практически полностью бросил заниматься государственными делами и управлять страной, сообщал NEWS.ru.