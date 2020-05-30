США

Трамп обсудил с Макроном саммит G7

19:40, 30 мая 2020

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с пфранцузским коллегой Эммануэлем Макроном готовящийся саммит «большой семёрки».

Трамп обсудил с президентом Макроном прогресс в созыве G7, — сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Политики также обсудили ситуацию в Гонконге и Ливии.

Ранее китайский парламент одобрил разработку законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Идея создания проекта закона получила одобрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Депутаты проголосовали в последний день работы третьей сессии ВСНП.

Согласно принятой резолюции, документ будет разработан ПК ВСНП. Его включат в приложение 3 основного закона города, который является аналогом конституции, без участия Законодательного совета Гонконга.

Соединённые Штаты выступили против инициатив КНР, которые касаются Гонконга. Вашингтон пообещал наложить на Пекин санкции, если они будут и дальше продвигать свою политику.

Как писал NEWS.ru, власти Китая призвали Соединённые Штаты немедленно прекратить политические манипуляции, связанные с законопроектом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

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