Трамп обсудил с Макроном саммит G7

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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с пфранцузским коллегой Эммануэлем Макроном готовящийся саммит «большой семёрки».

Трамп обсудил с президентом Макроном прогресс в созыве G7, — сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Политики также обсудили ситуацию в Гонконге и Ливии.

Today, President @realDonaldTrump spoke with President Emmanuel Macron of France. President Trump and President Macron discussed progress on convening the G7. The two leaders also discussed issues of mutual concern, including Hong Kong, Libya, and telecommunications security. — Judd Deere (@JuddPDeere45) May 30, 2020

Ранее китайский парламент одобрил разработку законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Идея создания проекта закона получила одобрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Депутаты проголосовали в последний день работы третьей сессии ВСНП.

Согласно принятой резолюции, документ будет разработан ПК ВСНП. Его включат в приложение 3 основного закона города, который является аналогом конституции, без участия Законодательного совета Гонконга.

Соединённые Штаты выступили против инициатив КНР, которые касаются Гонконга. Вашингтон пообещал наложить на Пекин санкции, если они будут и дальше продвигать свою политику.

Как писал NEWS.ru, власти Китая призвали Соединённые Штаты немедленно прекратить политические манипуляции, связанные с законопроектом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.