Трамп не согласился с отчётом о резком увеличении числа смертей от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2ee4d1ce-8eef-11ea-a135-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что прогнозы об удвоении в стране числа смертей из-за коронавируса не учитывают меры, принимаемые властями для сдерживания распространения инфекции.

Этот отчёт не учитывает меры по минимизации воздействия коронавируса. Мы делаем многое относительно сдерживания, — цитирует ТАСС американского лидера, сделавшего заявление перед вылетом в штат Аризона.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа не исключает в ближайшие недели увеличения суточного количества летальных исходов из-за коронавируса в два раза. В ближайшие недели Штаты может ждать резкое увеличение числа смертей из-за инфекции. Суточное количество летальных исходов может возрасти в среднем с около 1750 в настоящее время до порядка 3 тысяч. Суточное количество случаев заражения может также вырасти с 25 тысяч на данный момент до приблизительно 200 тысяч, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.