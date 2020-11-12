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США

Трамп не признает проигрыш на выборах до пересчёта голосов

20:22, 12 ноября 2020 12
Фото: Ty O'Neil/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не будет признавать поражение на выборах главы государства до окончания пересчёта голосов в штате Джорджия.

Политик отказался от любых официальных действий до этой даты, передаёт CNN со ссылкой на анонимный источник.

Крайний срок подведения итогов выборов в Джорджии — 20 ноября. При этом Трамп может дождаться 23 ноября, когда результат также объявят в Мичигане.

Республиканцы в конгрессе получили уведомление, что период политической неопределённости не продлится дольше недели.

Как писал NEWS.ru, страницу Трампа можно найти в Twitter, вбив в поисковой строке слово looser («проигравший»). В поиске она появляется на самом верху.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов.

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