Аккаунт Трампа в Twitter можно найти по запросу «лузер»

https://static.news.ru/photo/1ce2060a-212e-11eb-bec8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency

Страница кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа в социальной сети Twitter появляется первым в поисковой выдаче при запросе «looser» (лузер, проигравший).

Страница политика появляется среди результатов поиска, несмотря на то, что в её названии и описании нет искомого слова. При этом другие аккаунты из выдачи содержат его.

Некоторые пользователи Сети предположили, что причиной могла стать работа алгоритмов социальной сети. Twitter запоминает популярные связки слов, после чего выдает их во время запроса.

Ранее оппонент Трампа Джо Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.