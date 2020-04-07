Трамп не поверил в предупреждение о пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/6b7332f8-640f-11ea-a877-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ещё в январе получил предупреждение об опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19 от главы Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро. Об этом узнали американские журналисты.

В их распоряжение попала служебная записка чиновника, в которой тот сообщал, что коронавирус «может обойтись США в триллионы долларов». Он также сигнализировал о том, что миллионы американцев рискуют заболеть или умереть, пишет «Политика сегодня» со ссылкой на The New York Times.

При этом, отмечает издание, меры по борьбе в эпидемией американский лидер начал принимать гораздо позднее. Поначалу он лишь ограничил пассажирское сообщение с Китаем.

Позже Трамп заверял, что никто не предполагал таких разрушительных последствий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что личный бизнес Трампа за март 2020 года потерял $1 млрд из-за всеобщих карантинных мер. По данным Forbes, размер состояния американского лидера сократился до $2,1 млрд.