Трамп назвал условие помилования Ассанжа

https://static.news.ru/photo/326ef0f0-f9b0-11ea-98bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп готов помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он расскажет, кто стоял за взломом электронной почты Национального комитета Демократической партии перед президентской гонкой в 2016 году.

Предложение заключалось в том, чтобы Ассанж назвал источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на некую форму помилования, — рассказал адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.

Если основатель WikiLeaks выполнит это условие, то он сможет рассчитывать на свободу или смягчение приговора, сообщает Reuters.

7 сентября в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли возобновилось рассмотрение дела об экстрадиции Ассанжа в США. Американские юристы добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям, основное из которых связано с самым крупным в истории страны обнародованием засекреченной информации.

В 2010 году шведские власти заподозрили австралийца в сексуальном насилии, но позже сняли обвинения против журналиста. С 2012-го основатель сервиса WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве Эквадора, но весной 2019 года британцы задержали его. Адвокаты называют преследование активиста политически мотивированным, писал NEWS.ru.