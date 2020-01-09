https://static.news.ru/photo/8bd49676-32dd-11ea-902d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Sergeeva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, комментируя импичмент, отметил, что это дело было создано и продвинуто коррумпированными политиками. Он назвал происходящее мошенничеством и шуткой.

Пелоси (спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. — NEWS.ru) не хочет передавать «Статьи импичмента», которые были обманным путём созданы коррумпированными политиками, такими как Шифти Шифф, в первую очередь, потому что после всех этих лет расследований и преследований они не показывают никаких преступлений и являются шуткой и мошенничеством, — написал политик в Twitter.

Pelosi doesn’t want to hand over The Articles of Impeachment, which were fraudulently produced by corrupt politicians like Shifty Schiff in the first place, because after all of these years of investigations and persecution, they show no crimes and are a joke and a scam! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 января 2020 г.

Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес Трампа. Импичмент по статье «превышение полномочий» поддержали 230 законодателей, против выступили 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «воспрепятствование Конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, против — 198.

Как писал NEWS.ru, ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что результаты голосования в Палате представителей по импичменту президента США являются местью Демократической партии за проигранные в 2016 году выборы.