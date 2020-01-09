Фото: Anna Sergeeva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, комментируя импичмент, отметил, что это дело было создано и продвинуто коррумпированными политиками. Он назвал происходящее мошенничеством и шуткой.

Пелоси (спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. — NEWS.ru) не хочет передавать «Статьи импичмента», которые были обманным путём созданы коррумпированными политиками, такими как Шифти Шифф, в первую очередь, потому что после всех этих лет расследований и преследований они не показывают никаких преступлений и являются шуткой и мошенничеством, — написал политик в Twitter.

Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес Трампа. Импичмент по статье «превышение полномочий» поддержали 230 законодателей, против выступили 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «воспрепятствование Конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, против — 198.

Как писал NEWS.ru, ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что результаты голосования в Палате представителей по импичменту президента США являются местью Демократической партии за проигранные в 2016 году выборы.

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