Трамп гарантировал «президентское» лечение для каждого американца

https://static.news.ru/photo/0cb01fc4-093c-11eb-887c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House's/flickr.com

Президент США Дональд Трамп пообещал, что каждый гражданин сможет получить такое же лечение от коронавируса, как и он сам.

По словам американского лидера, он намерен направить в больницы экспериментальные препараты, которые ему давали врачи. Трамп уточнил, что принимал препарат, разработанный компанией Regeneron, и он продемонстрировал невероятный эффект. Он также подчеркнул, что все пациенты получат необходимые лекарства бесплатно.

Президент добавил, что вакцина от COVID-19 будет готова в стране только после выборов главы государства, так как в настоящее время этому препятствует политическая конъюнктура, передаёт «ПолитЭксперт».

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Как писал NEWS.ru, лечение Трампа в течение трёх дней от коронавируса обошлось американской казне более чем в $100 тысяч.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посчитал не имеющими оснований слухи о том, что президент США не болел коронавирусом.