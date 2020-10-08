Трамп гарантировал «президентское» лечение для каждого американца

https://static.news.ru/photo/0cb01fc4-093c-11eb-887c-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: The White House's/flickr.com
Президент США Дональд Трамп пообещал, что каждый гражданин сможет получить такое же лечение от коронавируса, как и он сам.
По словам американского лидера, он намерен направить в больницы экспериментальные препараты, которые ему давали врачи. Трамп уточнил, что принимал препарат, разработанный компанией Regeneron, и он продемонстрировал невероятный эффект. Он также подчеркнул, что все пациенты получат необходимые лекарства бесплатно.
Президент добавил, что вакцина от COVID-19 будет готова в стране только после выборов главы государства, так как в настоящее время этому препятствует политическая конъюнктура, передаёт «ПолитЭксперт».