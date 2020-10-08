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Трамп гарантировал «президентское» лечение для каждого американца

10:51, 08 октября 2020 12
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: The White House's/flickr.com

Президент США Дональд Трамп пообещал, что каждый гражданин сможет получить такое же лечение от коронавируса, как и он сам.

По словам американского лидера, он намерен направить в больницы экспериментальные препараты, которые ему давали врачи. Трамп уточнил, что принимал препарат, разработанный компанией Regeneron, и он продемонстрировал невероятный эффект. Он также подчеркнул, что все пациенты получат необходимые лекарства бесплатно.

Президент добавил, что вакцина от COVID-19 будет готова в стране только после выборов главы государства, так как в настоящее время этому препятствует политическая конъюнктура, передаёт «ПолитЭксперт».

Как писал NEWS.ru, лечение Трампа в течение трёх дней от коронавируса обошлось американской казне более чем в $100 тысяч.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посчитал не имеющими оснований слухи о том, что президент США не болел коронавирусом.

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