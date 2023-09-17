Трамп допустил приостановку работы правительства США

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Республиканцам в конгрессе США придется добиваться приостановки работы правительства, в случае если Белый дом не предложит им «честную сделку» по бюджету на будущий финансовый год, заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью NBC. Он добавил, что Америку необходимо спасать, поскольку ее долг в рнастоящее время составляет $Он добавил, что Америку необходимо спасать, поскольку ее долг в настоящее время составляет $35 трлн.

Если они не смогут добиться честной сделки, то я полностью поддерживаю это (приостановку работы кабмина — NEWS.ru), — сказал Трамп.

Он добавил, что будучи у власти «абсолютно точно» прекратил бы работу правительства при отсутствии подходящей сделки.

Ранее Трамп заявил, что США ожидает экономический кризис, схожий с периодом Великой депрессии 1929–1939 годов. По его мнению, причиной кризиса станет политика действующего президента Джо Байдена. Он также добавил, что при нынешней администрации США «превратились в банановую республику», у которой нет границ и есть нечестные выборы. Трамп также указал, что при Байдене быстро растет дефицит бюджета страны и уже в текущем году он должен увеличиться более чем в два раза.