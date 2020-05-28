Трамп 28 мая подпишет указ против социальных сетей

https://static.news.ru/photo/39fb3a4a-a0b4-11ea-88ae-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в четверг, 28 мая, подпишет указ, направленный на деятельность социальных сетей. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани.

Президент Дональд Трамп планирует в четверг объявить об указе, направленном против соцсетей, — передаёт её слова телеканал CNN.

Никакие детали об указе при этом не уточняются.

Ранее под записями Трампа в Twitter появились пометки о необходимости проверить факты, изложенные пользователем. Трамп сообщил, что голосование по почте приводит к фальсификациям. Соцсеть поставила под сомнение это утверждение. Американский лидер обвинил Twitter в «удушении свободы слова» и вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

После этого Трамп написал, что республиканцы в США считают, что социальные медиаплатформы полностью заглушают голоса консерваторов, и призвал социальные сети «исправиться».

Руководство Twitter, в свою очередь, ответило, что твиты президента могу ввести пользователей в заблуждение относительно тех требований, которые необходимо соблюдать для участия в избирательном процессе в Штатах, писал NEWS.ru.