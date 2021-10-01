Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США

Российский бизнесмен Олег Тиньков признал вину по одному эпизоду налогового закона США. Таким образом, он пошёл на сделку с американским правосудием, и теперь, в рамках достигнутых договорённостей, ему необходимо заплатить более $500 млн компенсации. Об этом сообщает РИА Новости.

Виновен, — сообщил Тиньков во время судебного заседания.

Российский предприниматель Олег Тиньков обвиняется в США в том, что он однократно предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году. Как отмечают правоохранители, тогда бизнесмен не отчитался о продаже недвижимости.

В суде заявили, что в рамках сделки и до оглашения приговора Тиньков должен выплатить примерно $506 млн. На это у предпринимателя есть пять дней.

Приговор будет оглашён 29 октября.

Ранее сообщалось, что российский банкир и владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков выступил на заседании суда в США. Он заявил, что не признаёт вину по вменяемым ему налоговым обвинениям, пишет ТАСС.