The Guardian: в конфетах Skittles найден изменяющий ДНК токсин

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В федеральный суд Северной Калифорнии подали коллективный иск к компании Mars Inc., пишет издание The Guardian. В нем говорится, что производитель был в курсе опасного токсина диоксида титана, который содержится в популярных драже Skittles. Как сообщили заявители, наличие этого вещества делает конфеты непригодными к употреблению.

Иск подали несколько жителей США. Как сообщила Дженил Темз, при употреблении Skittles люди могут подвергать свое здоровье большому риску, не подозревают об этом. По словам истицы, такие сладости способны изменять ДНК.

Невероятно, но ответчик даже заявил, что искусственные цвета не представляют известных рисков для здоровья или безопасности человека. Он скрыл от потребителей известную ему информацию об опасности, — сказано в иске.

Истцы указывают, что в компании уже несколько раз публично обещали отказаться от диоксида титана, однако до сих пор этого не сделали. Представитель Mars пока отказывается комментировать изданию предстоящий судебный процесс.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о возможном нахождении в обороте продукции Kinder с сальмонеллой. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора принимают меры, чтобы выявить и изъять опасную продукцию из оборота.