Телеведущий Джордж Стефанопулос заразился коронавирусом

Ведущий программ Good Morning America и This Week подчеркнул, что чувствует себя прекрасно. По словам Стефанопулоса, у него нет никаких симптомов болезни, сейчас он находится дома.

. @GStephanopoulos says he's tested positive for COVID-19: "I'm one of those cases that are basically asymptomatic. I've never had a fever, never had chills, never had a headache, never had a cough, never had shortness of breath. I'm feeling great." https://t.co/Qi2CeQPinh pic.twitter.com/n3IM8p09kC