Телеведущий Джордж Стефанопулос заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/94d00eba-7d8b-11ea-8cb4-fa163e074e61_660.jpg Джордж Стефанопулос Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский телеведущий Джордж Стефанопулос сдал анализ на коронавирус, результат оказался положительным. Политического консультанта не удивило, что он заразился COVID-19, так как ранее инфекцию выявили у его супруги.

Ведущий программ Good Morning America и This Week подчеркнул, что чувствует себя прекрасно. По словам Стефанопулоса, у него нет никаких симптомов болезни, сейчас он находится дома.

У меня не было температуры, кашля, задержек дыхания, каких-либо классических симптомов, — заявил 59-летний мужчина.

. @GStephanopoulos says he's tested positive for COVID-19: "I'm one of those cases that are basically asymptomatic. I've never had a fever, never had chills, never had a headache, never had a cough, never had shortness of breath. I'm feeling great." https://t.co/Qi2CeQPinh pic.twitter.com/n3IM8p09kC — Good Morning America (@GMA) April 13, 2020

Как писал NEWS.ru, жертвами пандемии коронавируса в США стали более 22 тысяч человек.