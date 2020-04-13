США

Телеведущий Джордж Стефанопулос заразился коронавирусом

16:23, 13 апреля 2020
Джордж Стефанопулос Джордж Стефанопулос Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский телеведущий Джордж Стефанопулос сдал анализ на коронавирус, результат оказался положительным. Политического консультанта не удивило, что он заразился COVID-19, так как ранее инфекцию выявили у его супруги.

Ведущий программ Good Morning America и This Week подчеркнул, что чувствует себя прекрасно. По словам Стефанопулоса, у него нет никаких симптомов болезни, сейчас он находится дома.

У меня не было температуры, кашля, задержек дыхания, каких-либо классических симптомов, — заявил 59-летний мужчина.

Как писал NEWS.ru, жертвами пандемии коронавируса в США стали более 22 тысяч человек.

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