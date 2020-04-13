Телеведущий Джордж Стефанопулос заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/94d00eba-7d8b-11ea-8cb4-fa163e074e61_660.jpgДжордж СтефанопулосФото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press
Американский телеведущий Джордж Стефанопулос сдал анализ на коронавирус, результат оказался положительным. Политического консультанта не удивило, что он заразился COVID-19, так как ранее инфекцию выявили у его супруги.
Ведущий программ Good Morning America и This Week подчеркнул, что чувствует себя прекрасно. По словам Стефанопулоса, у него нет никаких симптомов болезни, сейчас он находится дома.
У меня не было температуры, кашля, задержек дыхания, каких-либо классических симптомов, — заявил 59-летний мужчина.