Таможня в США перехватила партию покрытых наркотиками кукурузных хлопьев

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Американские таможенники в Цинциннати (штат Огайо, США) перехватили партию кукурузных хлопьев, покрытых не сахарной глазурью, а кокаином, передаёт официальный сайт Министерства внутренней безопасности США. В конфискованных упаковках содержалось почти 20 кг хлопьев. Стоимость изъятого оценивается примерно в $2,8 млн (свыше 207 миллионов рублей).

Незаконный товар привезли из Перу. Его планировали далее отправить в Гонконг. На подозрительную находку обратила внимание служебная собака-ищейка. Когда силовики открыли коробку, то увидели, что в крупу подмешали белый порошок, а хлопья «испачканы» сероватой субстанцией. Сотрудники провели экспертизу и выяснили, что конфискат содержит кокаин, рассказали в ведомстве.

Накануне жену мексиканского наркобарона Хоакина El Chapo (Коротышка) Гусмана Эмму Аиспуро задержали в американском штате Виргиния. Её подозревают в участии в международном обороте запрещённых веществ, передаёт Минюст США. 31-летнюю женщину остановили силовики в международном аэропорту Вашингтон Даллес в Виргинии. 24 февраля она может предстать перед судом в режиме видеосвязи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правоохранительным органам в Нидерландах удалось задержать одного из самых влиятельных наркобаронов азиатского региона Це Чи Лопа, известного также как «Эль Чапо из Азии». Он находился в международном розыске последние два года, к поискам международного преступника был подключён Интерпол. 57-летнего Це Чи Лопа — выходца из Китая, имеющего канадское гражданство — взяли под стражу 22 января в одном из нидерландских аэропортов.